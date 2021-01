Spezia e Napoli sono le squadre dei capitani "fatti in casa"

La Spezia - Una cosa in comune Spezia e Napoli ce l'hanno di sicuro: i capitani a "chilometro zero". Domani allo stadio Maradona potrebbero essere due figli delle rispettive città (Terzi permettendo...) a scambiarsi il gagliardetto a centrocampo prima del fischio d'inizio. Da una parte Lorenzo Insigne e dall'altra Giulio Maggiore. Cresciuti nelle giovanili dei club, dopo 40 presenze in Primavera a testa il salto tra i professionisti. Per il napoletano i fondamentali anni con Zeman tra Foggia e Pescara, per lo spezzino invece fu Mimmo Di Carlo a lanciarlo direttamente in prima squadra con la maglia bianca. L'attaccante oggi vanta 366 presenze e 96 gol con la maglia azzurra. Lo spezzino, più giovane di sette anni, è già a quota 128 presenze con 13 reti. In caso di forfait, c'è sempre Luca Vignali tra i papabili per la fascia.