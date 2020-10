Spezia e Cittadella si ritrovano in Coppa Italia

La Spezia - Sarà il Cittadella di Venturato la prima avversaria dello Spezia in Coppa Italia. Nel terzo turno in programma il 28 ottobre (orario ancora da definire) a Cesena, Italiano e i suoi ragazzi troveranno infatti i veneti che ieri hanno battuto 3-1 in casa il Novara. I granata hanno conquistato il passaggio del turno grazie alle reti di Iori, Rosafio e Ogunseye mentre gli ospiti sono andati in rete con Panico.

Gli aquilotti incroceranno così un'avversaria che ha dato spesso filo da torcere negli scorsi campionati. Chi passerà il turno troverà il Bologna o la Reggina che ieri ha battuto 1-0 il Teramo.