Spezia e Cesena non giocano e sabato si affrontano

L'ultima volta di una gara rimandata fu al "Picco" nel 2010. Contro i romagnoli la prima di due gare consecutive davanti al pubblico amico.

La Spezia - Un volo di ritorno fulmineo senza nemmeno scendere in campo. Lo Spezia non vedeva rinviarsi una partita dal 31 ottobre 2010, in occasione della partita contro il Ravenna. Quel giorno non fu però la neve a rendere obbligatorio il triplice fischio lampo, ma un violento acquazzone che inzuppò l'allora terreno in erba naturale dell'Alberto Picco. Curiosità a parte, la neve tiene sotto scacco l'Italia e dopo il rinvio di Juventus-Atalanta, sono saltati anche Pescara-Carpi, Cesena-Pro Vercelli e Perugia-Brescia. Sabato si torna dunque al "Picco" per sfidare il Cesena, anch'esso reduce da un turno infrasettimanale senza giocare, e sette giorni più tardi la Ternana, in un doppio confronto casalingo davvero allettante per un'ulteriore spinta verso l'alta classifica. Squadra aquilotta che tornerà in campo domani, mercoledì, al "Comunale" di Follo (ore 14:30) per una settimana certamente anomala ma tutta da sfruttare.