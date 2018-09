Spezia e Carpi, una classica di serie C promossa in cadetteria

La Spezia - Con la sfida di sabato saranno cinque gli Spezia-Carpi giocati in serie B, la metà di quelli visti in terza serie. E' così che una sfida nata e vissuta in serie C (poi C1) si è elevata negli anni Dieci del terzo millennio. Tutti all'insegna degli emiliani che ne hanno vinte quattro di fila tra il 2013 e oggi, cinque contando lo 0-1 firmato Masitto del 1996. A fine anno Spezia ultimo in classifica e retrocesso in serie C2. Ultimo successo nel 1992/93 con rete di Paolo Alberto Faccini, già scudettato con la Roma e arrivato alla Spezia negli ultimi anni di carriera. Nel 1940, primo incontro, finì 3-1. Era l'anno dell'ammissione in serie B al posto del Palermo e dei 9 gol al Taranto negli spareggi promozione.