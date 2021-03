Spezia e Benevento, numeri speculari anche nei cartellini rossi

La Spezia - Spezia-Benevento ha numeri e curiosità speculari per le due neopromosse dalla Lega B 2019/20: stessi punti in classifica (25), identico score (6 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte per entrambe), quasi medesimo numero di reti subite (46 i liguri, 47 i sanniti), seconde nella classifica per sostituzioni effettuate (119 sulle 125 disponibili, come l’Atalanta, di più a 120 solo il Genoa). Sono anche due delle tre squadre più “nervose” della Serie A 2020/21 (5 espulsi per parte, come la Juventus) e le due formazioni che hanno il peggior approccio alla gara, con 7 reti ciascuna subite nel primo quarto d’ora di gara.