La Spezia - E' atteso in Italia nelle prossime ore Leo Sena, centrocampista 24enne in procinto di legarsi allo Spezia per una stagione. Il calciatore dell'Atletico Mineiro, con cui è in corso lo scambio di documenti, arriverà in prestito per una stagione con diritto di riscatto. Al prestito oneroso per una stagione corrisponderà una clausola per ingaggiare a titolo definitivo il paulista fissata a 2,5 milioni di euro. All'Atletico Mineiro andrebbe anche una percentuale sulla futura rivendita.