Spezia, domani il sorteggio della Coppa Italia

La Spezia - E' fissato per domani pomeriggio nella sede milanese della Lega di serie A il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti del tabellone della Coppa Italia 2018-2019. Lo Spezia entrerà in scena al secondo turno e c'è comprensibile curiosità fra i tifosi per quello che sarà il primo incrocio ufficiale della nuova stagione. Intanto la squadra, archiviata la prima uscita stagionale contro i dilettanti della Pontremolese, si è ritrovata questa mattina per l'unica seduta prevista per la giornata odierna: dopo una prima parte dedicata alle posture e agli allungamenti, Terzi e compagni si sono trasferiti in piscina per del lavoro di scarico. In campo sono rimasti i portieri che hanno svolto un’intensa seduta tra coni, sagome e paletti. Lavoro atletico per Acampora e Pierini, vicini al rientro in gruppo. Il gruppo tornerà a faticare domani per una doppia seduta di lavoro: al mattino in campo alle 9.30, di pomeriggio alle 17.45.