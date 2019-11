La Spezia - Uno Spezia decisamente fragile quello che entra in campo nei primi 45’ e che cade sopratutto prima della pausa: 4 le reti subite dal 31’ al 45’ recuperi inclusi, primato condiviso con Empoli, ChievoVerona e Pescara.



Statistiche alla mano emerge anche che Luca Vignali alla gara 100 con lo Spezia, di cui 89 in serie B regular season, 8 in coppa Italia e 2 nei playoff cadetti con esordio datato 1° febbraio 2016, sempre in cadetteria, in Spezia-Salernitana 3-1. In bocca al lupo!