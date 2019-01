Spezia di nuovo al lavoro, primo allenamento per D'Eramo

La Spezia - Spezia di nuovo in campo a Follo quest'oggi per il primo allenamento del 2019 in vista della ripresa del campionato fissata per il 21 gennaio quando al Picco arriverà il Venezia. Come anticipato in mattinata dal direttore generale Angelozzi, alla prima squadra è stato aggregato anche il giovane attaccante classe 1999 Michele D'Eramo, in attesa che venga completato a tutti gli effetti il suo passaggio in maglia bianca.



I ragazzi di Marino hanno ripreso a lavorare in un clima abbastanza freddo, svolgendo una prima parte di seduta in palestra e una seconda sul campo con una sfida finale a ranghi misti su campo dirotto. Allenamento differenziato invece per Crivello, Erlic e Pierini mentre Galabinov e Maggiore hanno svolto una seduta personalizzata. Domani doppia seduta.



(foto www.acspezia.com)