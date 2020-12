Spezia di nuovo al lavoro, Italiano e i suoi ragazzi puntano Crotone

La Spezia - Archiviata la sconfitta contro la Lazio di sabato pomeriggio, oggi Italiano e i suoi ragazzi hanno ripreso gli allenamento sul campo del Comunale di Follo. All'orizzonte c'è infatti la trasferta di Crotone che metterà in palio punti importanti per entrambe. Da un lato infatti gli Aquilotti vogliono concretizzare con punti importanti i tanti - e meritatissimi – elogi arrivati nelle ultime settimana per il gioco espresso, mentre sull'altro fronte la squadra dell'ex Stroppa cercherà di smuovere una classifica che la veste ultima dopo il pesante k.o. Interno di ieri contro il Napoli.



Nella seduta odierna il gruppo ha svolto riscaldamento tecnico, torelli ed esercitazioni di possesso prima della partitella finale. A parte hanno lavorato i soli Agoume e Ramos, assenti anche dalla lista dei convocati di sabato. Domani gli aquilotti hanno in programma un'altra seduta pomeridiana.