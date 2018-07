Spezia da costruire, ma Marino è contento: "Cerchiamo prime scelte"

Sette gol alla Pontremolese per rompere il ghiaccio, ma il mercato incombe.

La Spezia - "Le dinamiche del mercato non sono mai semplici, ma io sono contento per la rosa che al momento ho a disposizione, sappiamo dove dobbiamo intervenire e cercheremo di prendere sempre prime scelte che possano migliorare l'organico; sto conoscendo tanti ragazzi di qualità e con una grande cultura del lavoro, è bello lavorare con un gruppo così". Pasquale Marino elogia tutti dopo la prima uscita stagionale conto la Pontremolese. In campo l'undici iniziale potrebbe assomigliare solo per cinque undicesimi con la squdra che uscirà dal mercato, ma la porta alla permanenza non è chiusa per nessuno e tutti sembrano lavorare con dedizione.

"Cerchiamo di aumentare i carichi gradualmente, tenendo sedute magari non lunghe, ma particolarmente intense, chiaro che al momento le gambe non siano al meglio per poter dare giudizi tecnici approfonditi; tutti i ragazzi si stanno impegnando al massimo, nessuno si risparmia ed a giovarne è la qualità degli allenamenti", le parole del tecnico.