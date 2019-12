Spezia d'assalto con Bida, Mastinu e Gudjohnsen

La Spezia - E allora vediamolo all'opera questo Spezia in cui tutti fanno faville in allenamento. Vincenzo Italiano ieri in conferenza stampa aveva gli occhi che gli brillavano dopo aver visto la settimana dei suoi, che a questo punto non devono farsi tradire dalla voglia di strafare. Perché al di là delle buone sensazioni c'è da avere a che fare con l'assenza di entrambi i terzini sinistri e di quasi tutte le mezzali di lunga militanza. Out Ramos e Bastoni, out Mora e Acampora, out pure Matteo Ricci oltre al lungodegente Galabinov che è l'ex mancato della partita contro il Livorno.

Le scelte sono fatte, il tecnico le ha in pratica confermate davanti al microfono. Torna Marchizza e va subito a fare l'esterno lasciando a Erlic e Capradossi il ruolo di centrali, Scuffet in porta e Ferrer a destra. In mezzo capitan Bartolomei davanti alla difesa con Maggiore e Mastinu di nuovo braccino mancino. In avanti si piazza lo statuario Gudjohnsen con Bidaoui che nessuno smuove dalla fascia sinistra visto lo stato di forma. A destra un ballottaggio che è un solluchero: Federico Ricci o Ragusa? Forse in vantaggio il secondo, ma male che vada sarà staffetta in corso d'opera.



Qui Livorno. Fabio Mazzeo rimane a casa. Escluso dai convocati un po' a sorpresa, proprio mentre radiomercato lo dà già con la valigia in mano verso Bari all'apertura del mercato invernale. Il suo Breda-Filippini quindi punterà di Raicevic supportato dalle ali Marras e Marsura, due rapidi e bravi nell'uno contro uno che sono stati citati non a caso da Italiano come pericoli della vigilia. In mezzo Rocca con Agazzi e il capitano Luci. Niente da fare per Gasbarro che lascia posto a Porcino a sinistra, davanti a Plizzari ci saranno anche Del Prato, Gonnelli e Bogdan.