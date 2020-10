Spezia “corsaro”: cinque successi nelle ultime otto trasferte

La Spezia - Tra vecchia e nuova stagione lo Spezia si trova a suo agio quando viaggia. E verrebbe da dire menomale visto che anche quando i ragazzi di Italiano giocano in casa devono comunque viaggiare. Ma parlando di trasferte pure, la squadra bianca ha vinto 5 delle ultime otto in esterna dopo il lockdown. Spezia che non prende gol lontano da casa da 261': l'ultima fu quella di Segre del Chievo nei playoff a cui si sommano poi i residui 81’ del “Bentegodi” e le intere gare vinte a Frosinone (1-0, finale playoff di B) e a Udine (2-0 all’esordio esterno in serie A).