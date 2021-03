Spezia con Verde e Nzola contro una Juve d'attacco

La Spezia - I due estremi della serie A che si incontrano: i 22 milioni di euro del monte ingaggi dello Spezia contro i circa 240 milioni della Juventus. E' tutta qui la presentazione della partita che apre il turno di serie A (il Torino sembra dover rinunciare alla trasferta di Roma causa Covid). La multinazionale di Pirlo contro la squadra "a chilometri zero" di Vincenzo Italiano, match che continua ad avere un pronostico blindato come sei mesi fa. Ma per il resto si presenta in un contesto completamente diverso da quello previsto a inizio stagione. Con lo Spezia perfettamente in corsa per i propri obiettivi e la Vecchia Signora invece lontana da quella vetta che ha occupato militarmente per dieci anni.

I bianchi hanno l'obiettivo di fare la prestazione, come spesso è successo con le grandi in questo campionato. Anche quando hanno perso (spesso, ovviamente), gli aquilotti hanno sempre trovato energie mentali importanti dal giocare a viso aperto contro i grandi campioni della serie A. Energie poi riversate nelle partite che contavano davvero per la corsa salvezza. Come le tre casalinghe (Benevento, Cagliari e Crotone) che attendono Maggiore e compagni nel prossimo mese, intervallate da altrettanti scontri contro big in trasferta (Juventus, Atalanta, Lazio).

Altro obiettivo: recuperare alcuni elementi di peso. Uno è certamente Nzola, che si candida ad una maglia da titolare questa sera allo Stadium. Verde è in grande forma ed è destinato ad essere della partita, così come Gyasi su cui però pende una diffida. A centrocampo toccherà a Ricci regista con Leo Sena di nuovo mezzala insieme a Maggiore. Davanti a Provedel, ecco Vignali più di Ferrer con Erlic e Ismajli al centro e Marchizza a sinistra.



Qui Juventus. Lunga la lista di assenze, lunghissima la lista di campioni a disposizione di Pirlo. Sczczesny trova davanti un trio composto da De Ligt, Demiral e dal rientrante Danilo. In mediana Bentancur favorito su McKennie, con Rabiot di fronte alla difesa e Ramsey al suo fianco. Esterni sono Chiesa e Bernardeschi, con Kulusevski e Cristiano Ronaldo in attacco.