Spezia con Bayern, Clermont e Birmingham nelle statistiche

La Spezia - Un manipolo di squadre in un continente intero o quasi. Sono solo nove le squadre europee che possono vantare, almeno nei cinque Paesi più importanti, dieci risultati utili consecutivi in questo momento. Tra queste c'è ovviamente anche lo Spezia. Le altre sono Bayern Monaco in Bundesliga accompagnato da SV Waldorf r Munich 1860 in 3.Liga (la serie C tedesca) per la Germania, il Clermont in Ligue 2 per la Francia, gli inglesi del Birmingham City in Champioship e poi un folto gruppo di italiane: il Bari in serie C insieme al Vicenza di Mimmo Di Carlo e infine Benevento e Spezia in serie B. Nessuna spagnola.