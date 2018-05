Spezia calcio for special, atto finale a Reggio Emilia

La Spezia - Gran finale della Quarta categoria torneo di calcio a 7 organizzato dalla FIGC e disputato dallo Spezia Calcio for Special. Nel progetto ha creduto lo Spezia Calcio, che onora i ragazzi allenati da Francesco Moroni di rappresentarli con il logo, di scendere in campo con il nome e di indossare le maglie ufficiali. Da ottobre scorso la squadra si è distinta con 6 vittorie a suon di gol e due sconfitte nel girone ligure con Genoa, Sampdoria, Virtus Entella e Alessandria, guadagnando il pass per la fase finale

Prima di viaggiare verso Reggio Emilia per l’atto finale, salirà nel capoluogo ligure, dove disputerà un’amichevole e per poi essere premiata per il girone regionale di Quarta Categoria.

Il giorno seguente, disputerà la finale 3/4 posto allo stadio Mirabello di Reggio Emilia, poi si sposterà al Mapei Stadium dove nell’intervallo di Sassuolo-Roma (Serie A), verrà premiata assieme alle altre finaliste.

“Abbiamo iniziato la preparazione con tanto entusiasmo già questa estate, sfidando il grande caldo – dice mister Moroni – di settimana in settimana, ho visto i ragazzi che non hanno avuto problemi nel diventare squadra, anche perché molti si conoscono e questo ha facilitato il mio compito. Devo dire però, che i miei giocatori si sono inseriti alla grande in questo progetto – poi

conclude – per me come allenatore è una grande gioia allenarli”





PROGRAMMA GIORNATE FINALE – Finali Stadio Mirabello (Reggio Emilia)

ORE 16.30 FINALE 3/4 POSTO – Spezia-Cremonese

ORE 17.15 FINALE 1/2 POSTO – Alessandria-Parma

ORE 18.15 FINALE Partita a 11 selezione Spezia/Alessandria contro selezione Parma/Cremonese





Questo l’organico dello Spezia For Special/Spezia Calcio



PRESIDENTE Alessia Bonati

ALLENATORE Francesco Moroni

ALLENATORE DEI PORTIERI Francesco Pasini

DIRIGENTI Cristian Bertei, Giancarlo Raffecca, Sandro Moroni, Lucilla Geraci, Alessandro Pasini Piero Bonati, Claudio Demontis



GIOCATORI

Ammirati Edoardo, Benvenuto Mario, Carrozzo Graziano, Coppola Alessandro, Crisci Salvatore, Demontis Michele, Lleshi Anton, Lombardo Giuseppe, Manganelli Luigi, Raspolini Luca, Romio Gennaro, Sinceri Alessandro, Strata Paolo, Tesconi Luca, Torriti Briyan, Tomulescu Adrian