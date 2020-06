Spezia blucerchiata sceglie la radio: "Protesta contro le tv, padrone del calcio"

La Spezia - Domenica sera Spezia blucerchiata, Sampdoria club spezzino, si riunirà nella sua casa dell'Arci del Canaletto per seguire il difficile impegno dei loro beniamini contro l'Inter. Fin qui, nulla di strano. Il punto è che i supporter doriani non la guarderanno in tv, ma tiferanno per Quagliarella e soci raccolti attorno a una radio. "Il nostro club - spiegano dal direttivo - vuole intraprendere, almeno per la fine del campionato, una protesta simbolica contro le televisioni, vere padrone di questo sport, senza però smettere di ascoltare e vivere la Sampdoria. Abbiamo sentito la mancanza del nostro stadio, delle trasferte, abbiamo sentito la mancanza dei nostri amici e di tutti quelli che riempiono lo stadio insieme a noi ogni domenica ed è impensabile che tutto il mondo del calcio non riparta da questi fondamentali valori".