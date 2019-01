Spezia, anche Capradossi e Vignali entrano in diffida

La Spezia - Elio Capradossi e Luca Vignali, entrambi alla quarta sanzione dopo l'ultima giornata d'andata, entrano in diffida e al prossimo cartellino giallo saranno costretti a saltare il turno successivo. Si aggiungono Crimi e Ricci che si portano dietro il fardello del cumulo di cartellini da qualche settimana. In base alle risultanze degli atti ufficiali riferito all'ultimo turno si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara: ammende per Verona "per avere suoi sostenitori, al 10° ed al 25° del primo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria", Pescara "per avere suoi sostenitori, al 10° del primo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria" (entrambe per 5mila euro), Ascoli (5mila euro, duemila dei quali perché a seguito della realizzazione di una rete, al 50° del secondo tempo, risultavano indisponibili i palloni assegnati ai raccattapalle).



Una giornata

Ganz e Addae (Ascoli)

Bellusci (Palermo)

Benedetti (Cittadella)

Billong (Benevento)

Castiglia (Salernitana)

Kragl (Foggia)