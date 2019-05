Spezia ammazzagrandi, una sola sconfitta contro le prime quattro

La Spezia - Il Lecce chiude il campionato con un altro piccolo "primato" statistico. E' l'unica squadra delle prime quattro classificate ad aver battuto lo Spezia in campionato. Il gruppo di Pasquale Marino si conferma a suo agio contro le squadre che "se la giocano", che non fanno calcoli e che offrono spettacolo. Il 2-1 firmato Petriccione-La Mantia, e propiziato anche da un salvataggio sulla linea, rappresenta il primo caso in cui gli aquilotti sono tornati a bocca asciutta da uno scontro al vertice.

Contro il Brescia, prima di Suazo e poi di Corini, i bianchi hanno raccolto 4 punti pareggiando in Lombardia nel momento migliore della capolista con uno spettacolare 4-4. Contro il Lecce, all'andata, era arrivato un pareggio in una partita giocata con alle spalle poche ore di relax a seguito del viaggio a Crotone e contro un avversario che invece aveva riposato il turno prima. Doppio pareggio contro il Palermo (1-1 e 2-2), mentre il Benevento è stato invece battuto per due volte: 3-1 in casa e 2-3 in trasferta.