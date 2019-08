Spezia, allenamento a Follo. Mercoledì test contro la Samp di Augello

La Spezia - Seduta pomeridiana sul terreno del "Comunale" di Follo, con fischio d'inizio previsto per le 18. Come ieri sotto un cielo decisamente estivo, gli uomini di mister Italiano saranno impegnati sul campo base. Ieri in una doppia seduta erano proseguiti i lavori di preparazione alle prime uscite stagionali, senza rinunciare a mettere benzina nelle gambe per la lunga stagione che attende Terzi e compagni. Nel corso della mattinata, dopo un riscaldamento tecnico, il gruppo ha lavorato sulla forza attraverso lo svolgimento di circuiti, proseguendo poi la seduta diviso per reparti tra palestra e lavoro situazionale sul rettangolo verde. Nel pomeriggio, dopo la consueta attivazione iniziale, mister Italiano ha messo sotto i suoi con un triangolare tiratissimo, chiedendo intensità e velocità di pensiero anche nell'utilizzo delle sponde esterne al rettangolo di gioco ed al triplice fischio finale sono stati gli arancioni a trionfare, per la gioia di Krapikas, De Col, Ramos, Marchizza, Awua, Mora, Acampora, Delano e Gyasi.