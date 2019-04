Spezia al lavoro in vista di Cosenza, affaticamento muscolare per Crivello

La Spezia - Seduta mattutina oggi per lo Spezia che ha ripreso la preparazione ieri in vista della prossima trasferta calabrese di Pasquetta quando a Cosenza incontrerà i padroni di casa guidati da mister Braglia. Agli ordini di Marino il gruppo ha lavorato fra palestra e campo dove sono state provate diverse soluzioni tattiche prima di un mini torneo 5 contro 5 che ha chiuso la seduta con l'affermazione della squadra composta da Mora, Da Cruz, Crimi, Capradossi e Abdullah, quest'ultimo aggregato al gruppo con D'Eramo, Figoli e Morachioli. Solo piscina e terapie per Crivello alle prese con un affaticamento muscolare mentre gli infortunati Bidaoui, Erlic e Mastinu hanno proseguito le proprie tabelle di allenamento personalizzate per il recupero. Domani la squadra tornerà in campo alle 11 al Comunale di Follo.