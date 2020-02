Spezia al Curi senza Maggiore ma con fiducia e tifosi

La Spezia - Turnover si ma a partire dal recupero di martedì sera contro la Cremonese. Mister Italiano nella conferenza stampa della vigilia è stato chiaro e l'impressione è che oggi il suo Spezia scenderà in campo al Curi con la migliore formazione. Mancherà come noto lo squalificato Maggiore che in mezzo potrebbe essere sostituito Bartolomei, mentre resteranno ancora ai box il lungodegente Bastoni e l'ultimo arrivato Vitale alle prese con dei fastidi muscolari così come Rehinart non al meglio. Partiti per l'Umbria invece i rientranti Mora e Bidaoui destinati a partire dalla panchina e a dare il proprio contributo a gara in corsa.

Il pacchetto difensivo dovrebbe quindi andare verso la conferma di quello che ha concesso pochissimo una settimana fa al Pordenone con Scuffet fra i pali, Ferrer e Marchizza esterni, Erlic e Capradossi centrali. In mezzo oltre al già citato Bartolomei ci saranno Ricci e Mastinu con l'ex Acampora pronto a subentrare. In attacco infine con Di Gaudio convocato ma non ancora al meglio, dovrebbe toccare ancora a Ragusa, Gyasi e Nzola con Galabinov scalpitante a giocarsi il posto in mezzo.



Sugli spalti del Curi saranno invece 150 i tifosi che sosterranno gli aquilotti in un campo sempre ostico ma sul quale i bianchi arrivano in un ottimo momento di forma e con una fiducia ritrovata.