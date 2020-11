La Spezia - Pur partendo sempre dal turno delle formazioni di Lega B, nelle ultime 7 stagioni in ben tre occasioni lo Spezia è arrivato, almeno, agli ottavi di finale della coppa Italia. E' successo nel 2013/14 (out dal Milan, 1-3 a San Siro), 2015/16 (quando arrivò addirittura fino ai quarti di finale, perdendo 1-2 al "Picco" dall'Alessandria) e 2016/17 (out agli ottavi dal Napoli, 1-3 al San Paolo).