Spezia accolto dai tifosi al Ferdeghini dopo la vittoria col Sassuolo

La Spezia - Cori, torce e tanti, tanti applausi, per mister Italiano e i suoi ragazzi, accolti al Ferdeghini da un nutrito gruppo di tifosi che ha atteso l'arrivo della squadra. Dopo una settimana difficilissima lo Spezia è tornato da Reggio Emilia con una vittoria fondamentale per classifica e morale e gli ultras aquilotti hanno così voluto far sentire la loro vicinanza al gruppo, come già avevano fatto nei giorni scorsi, prima a Follo e poi sempre al Ferdeghini alla vigilia del match con il Sassuolo. Un meritato tributo a giocatori e staff che in un momento molto delicato continuano a lottare con tenacia per la salvezza.