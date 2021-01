Spezia abbonato al pari nella prima partita dell'anno nuovo

La Spezia - Risale a sette anni fa l'ultimo inizio d'anno con i tre punti dello Spezia. Si trattò di un Cittadella-Spezia 1 a 2, con le Aquile di mister Mangia vittoriose in rimonta grazie alle reti di Ferrari e, allo scadere, Ceccarelli. Curiosità: entrambi erano arrivati l'estate precedente dall'Hellas Verona, che è la squadra contro cui, domani, lo Spezia inaugurerà il suo 2021. Gli scaligeri erano stati avversari dello Spezia in occasione della 'prima dell'anno' anche nel 2013: finì 0-1, con rete di Cacia. Guardando all'ultimo decennio, la summa delle prime partite del nuovo anno dello Spezia dice questo: cinque pari casalinghi (tutti in B, con: Cittadella nel 2020, Venezia nel 2019, Palermo nel 2018, Bari nel 2016, Varese nel 2015), una sconfitta interna (in B, col Verona nel 2013), una sconfitta esterna (in B, Salernitana-Spezia del 2017), una vittoria casalinga (nel 2011 in Lega Pro, 2 a 0 alla Reggiana), due successi corsari (in B con il Cittadella e nel 2012 ad Andria in Lega Pro, la stagione della promozione in cadetteria).