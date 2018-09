Spezia a riposo fino a martedì, i tifosi pensano già a Livorno

La Spezia - E' fissata per martedì pomeriggio la ripresa degli allenamenti per lo Spezia di Marino che ieri al Picco ha battuto 2-1 il Carpi in rimonta. Dopo le tre partite in otto giorni il tecnico ha dato due giorni di riposo ai suoi ragazzi per rifiatare in visto della trasferta di domenica prossima a Livorno.

Quella dell'Ardenza sarà una partita come sempre attesissima anche dai tifosi i quali anche ieri dalla Curva Ferrovia hanno esortato tutti a raggiungere la Toscana in treno per il primo vero esodo di questa stagione.