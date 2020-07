Spezia a digiuno di gol da tre partite, ma subisce pochissimo

La Spezia - Dopo aver segnato per molte partite consecutive, lo Spezia si è preso una pausa da oltre tre partite. Aquile senza gol da 311 minuti, con ultimo centro di Mastinu al 49esimo del match vinto 1-0 a Livorno lo scorso 13 luglio. Poi si contano i residui 41 minuti all’Ardenza e le gare intere contro Venezia (0-1) e i due 0-0 contro Cremonese ed Entella. Per altro lo Spezia non incassa gol da 254 minuti, rete di Aramu su rigore al 16esimo della gara vinta dal Venezia 1-0 in Liguria, lo scorso 17 luglio. Ultimo gol su azione quasi 400 minuti fa: il bolide di Bruccini nel 5-1 al Cosenza del 10 luglio scorso.