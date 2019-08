Spezia a Sassuolo, Italiano e De Zerbi avversari per la prima volta

La Spezia - A distanza di due anni domenica sera le strade dello Spezia e del Sassuolo torneranno ad incrociarsi nuovamente, e sempre in Coppa Italia. Nell'agosto 2017 infatti sempre al Mapei Stadium di Reggio Emilia i padroni di casa s'imposero per 2-0 eliminando anticipatamente gli aquilotti che dopodomani proveranno a prendersi una rivincita con una formazione ampiamente rinnovata. Dei titolari in quello Spezia infatti sono rimasti solo Terzi, Vignali e il partente De Col.



Per quanto riguarda gli altri precedenti la tradizione è favorevole agli emiliani che si sono imposti sia all'andata che al ritorno nel campionato di B del 2012, e hanno vinto anche la prima in assoluto nella sfida di Coppa Italia di Serie C del 1998. L'anno successivo fu invece lo Spezia a vincere 3-1 al Picco mentre, sempre nella stessa competizione, finì 1-1 nel 2004. Quella di domenica sarà invece la prima in assoluto fra i due giovani tecnici Italiano e De Zerbi i quali da giocatori si sono incrociati tre volte portando a casa una vittoria ciascuno e un pareggio. Evoca invece ricordi piacevoli allo Spezia il tecnico del Sassuolo (dove i bianchi hanno giocato l'ultima trasferta di Coppa) che sulla panchina del Palermo venne sconfitto ai rigori nell'epica vittoria aquilotta al Barbera nel novembre 2016.



Per quanto riguarda le altre statistiche gli emiliani andranno a caccia della quinta vittoria casalinga consecutiva nella competizione mentre Berardi – se schierato – cercherà di mettere a segno il suo quarto gol in coppa staccando così Floro Flores, Salvetti e Sansone fermi a tre. Lo Spezia dal canto suo arriverà al Mapei dopo il personale record di gol nella coppa visto che col 5-0 alla Pro Patria è stato migliorato il precedente 4-0 risalente al 1941 contro la Fiumana.