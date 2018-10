Spezia a Livorno senza De Col, torna Lamanna

Il difensore soffre di un affaticamento. Attacco da inventare per Marino.

La Spezia - Mancheranno corsa e grinta di Pippo De Col nello Spezia che domani scenderà in campo al Picchi di Livorno. Il difensore soffre di un affaticamento muscolare e mister Marino ha deciso di non rischiarlo lasciandogli il tempo di recuperare al meglio sfruttando anche la sosta. Torna a disposizione invece il portiere Lamanna che in questi giorni si è allenato regolarmente ma sul cui utilizzo il tecnico deciderà solo domani.

Confermate infine anche le assenze di Galabinov e Pierini in un attacco nel quale anche Okereke e Gyasi non saranno al top della forma dopo gli acciacchi patiti in settimana. “E' stata una settimana un po' travagliata – ha detto l'allenatore in conferenza stampa – ma ci faremo trovare pronti”.