Spezia a Crotone senza Nzola, tornano Pobega, Verde e Agoume

La Spezia - Sono 25 gli aquilotti partiti alla volta della Calabria dove domani pomeriggio lo Spezia affronterà il Crotone. Sull'aereo non è però salito Mbala Nzola rimasto in città "a causa di gravi problemi di natura personale" come riporta il sito ufficiale del club. Tornano invece a disposizione Pobega, Verde e Agoume inseriti nella lista di mister Italiano.



I convocati

PORTIERI: 12.KRAPIKAS, 77.RAFAEL, 94.PROVEDEL



DIFENSORI: 5.MARCHIZZA, 7.SALA, 19.TERZI, 20.BASTONI, 21.FERRER, 22.CHABOT, 28.ERLIC, 34.ISMAJLI



CENTROCAMPISTI: 4.ACAMPORA, 6.MORA, 8.RICCI, 10.AGOUME, 16.BARTOLOMEI, 24.ESTEVEZ, 25.MAGGIORE, 26.POBEGA, 27.DEIOLA



ATTACCANTI: 11.GYASI, 17.FARIAS, 31.VERDE, 80.AGUDELO, 91.PICCOLI