Spezia a Chiavari per centrare la prima vittoria in campionato sul campo dell'Entella

La Spezia - Lunedì andrà in scena il tredicesimo Virtus Entella – Spezia della storia. Nei 12 precedenti il bilancio per le aquile è impietoso: 5 sconfitte, 6 pareggi e una sola vittoria. Un trionfo giunto nell'anno del triplete, il 2011/2012, nei quarti di finale della Coppa Italia di Lega Pro. In quell'occasione segnarono Marras, Ferretti e Bianchi, dando l'inizio a quella cavalcata che si concluderà con la vittoria della coppa stessa in quel di Pisa. Per la squadra di mister Gallo questo scontro può rappresentare la prima vittoria in campionato della propria storia in quel di Chiavari.



Di seguito tutti i precedenti:



1935/36 serie C Virtus Entella Spezia 0-0

1960/61 serie C Virtus Entella Spezia 2-0

1968/69 serie C Virtus Entella Spezia 1-0

1969/70 serie C Virtus Entella Spezia 1-0

1970/71 serie C Virtus Entella Spezia 0-0

1971/72 serie C Virtus Entella Spezia 0-0

1985/86 coppa Italia serie C Virtus Entella Spezia 2-0

1985/86 serie C-2 Virtus Entella Spezia 1-1

2011/12 coppa Italia Lega Pro Virtus Entella Spezia 1-3

2014/15 serie B Virtus Entella Spezia 2-0

2015/16 serie B Virtus Entella Spezia 2-2

2016/17 serie B Virtus Entella Spezia 1-1