Spezia a +4 sulla zona retrocessione, il Genoa è penultimo

La Spezia - L'Udinese vince lo scontro diretto in chiave salvezza grazie ad una rete di De Paul, l'Inter sconfigge in rimonta il Torino. Alla fine dell'ottava giornata, lo Spezia ha 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione grazie al pareggio contro l'Atalanta. Prezioso successo del Benevento che rende amaro il ritorno di Prandelli a Firenze, sconfitta netta per il Parma all'Olimpico contro la Roma. Rimane ultimo il Crotone con 2 punti, unica a non aver ancora mai vinto una partita. Sopra dei calabresi il Genoa ed il Torino a 5 punti.