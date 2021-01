Spezia Volley ospita Pistoia

La Spezia - Spezia Volley Autorev ai nastri di partenza in Serie B2. Si inizia oggi, ore 18 al Palamariotti, contro la Fenice Ricami Pistoia. Arbitrano Vincenzo Carbone e Jacopo Simionato. Il girone è l’H1, in quanto pure qua c’è stata tutta una suddivisione dei vari gironi al fine di limitare gli spostamenti, come misura anti-Covid.

Pistoiesi sconosciute all’Autorev, anche perché nella stagione pallavolistica scorsa erano in altro girone, mentre le spezzine si trovavano in un raggruppamento più che altro emiliano; nonché perché, per tutti, col virus di mezzo le amichevoli sono state impossibili.

"In realtà – aggiunge mister Marco Damiani alla vigilia – c’è un altro aspetto importante, sotto al quale la mancanza di amichevoli incide ed è l’impossibilità di fare di volta in volta il punto della situazione, tastando il polso alla condizione della squadra e alla registrazione del suo gioco. Poi senza dubbio, questo almeno sì, la voglia di ripartire è tanta".

Per la cronaca hanno di recente salutato tutti, motivi personali, la banda pugliese Martina Lanza e parzialmente l’ala-opposto toscana Francesca D’ Ambrosio…si è rimediato promuovendo, dal settore giovanile, Giulia Bocchetti e Carlotta Ciappei (quest’ultima già coinvolta in prima squadra in passato).

Rientrata invece, dopo che sembrava aver abbondonato, il centrale Samantha Maestri: anche della B1 nei suoi trascorsi principalmente in Toscana.



(Nella foto Carlotta Ciappei)