Spezia Volley Autorev liquida Casarza Ligure

La Spezia - Lo Spezia Volley Autorev batte 3-0 al Palamariotti (25-19 / 25-18 / 25-14) il Casarza Ligure nel suo debutto in Coppa Liguria “donne”. Admo Lavagna e Tigullio Santa Margherita le altre due integranti il girone. Al Palamariotti spezzino coach Marco Damiani ha fatto giocare capitan Battistini al palleggio con la Leri opposto, la Petacchi e la Buccelli centrali, la Tesconi e la Pilli di banda con la Cecchinelli libero. Nel finale è entrata in costruzione pure la sedicenne Lazzarini.



Questi i punteggi individuali delle bianconere: Battistini 2, Lazzarini 0, Leri 13, Buccelli 11, Petacchi 9, Tesconi 12, Pilli 6 e Cecchinelli libero. Sono rimaste in panchina la Cento, la D’ Ambrosio e la Magni, quest’ultima tuttora in fase di recupero dall’infortunio alla schiena. Queste invece le casarzesi in distinta: Canessa, Rissetto, Podestà, Pagliaro, Fazzini, Razzetta, Cirelli, Ceragioli, Gandolfo, Vanti, Scarnati, Carniglia. Ha arbitrato Monica Zampini.



Al termine coach Marco Damiani s’è espresso così: "Era la prima partita senza alcuna amichevole alle spalle, per cui al di là dell’ufficialità della vittoria in quanto era una gara di Coppa, è assai prematuro trarne delle vere e proprie conclusioni. C’erano alcune delle nostre che giocavano insieme per la prima volta, per quanto sia pur vero che la spina dorsale della squadra è in sostanza la stessa da qualche anno, infine non dimentichiamo che quanto meno sino a Novembre non disporremo del “martello” Lorenza Magni". Impegno a venire nella competizione, sabato prossimo 6/10 ancora al palazzetto spezzino, ore 18. Quasi sicuramente mancherà capitan Battistini a causa di un risentimento all’addome.