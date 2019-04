Spezia Volley Autorev, le ultime formalità di una stagione già esaltante

La Spezia - Spezia Volley Autorev al completo, sabato salvo sorprese in extremis, al Palamariotti spezzino contro il Cffs Cogoleto (compagine di centroclassifica) in quella 24.a giornata che in Serie C ligure femminile è la terzultima del campionato. Si gioca alle 18 e arbitrano Valerio Portaccio e Stefano Centofanti. L’interrogativo sta in quali e quante motivazioni possa ancora avere una capolista ormai matematicamente già in serie B2, da tempo, dopo una stagione di assoluto dominio...al di là del mancato arrivo a quella finale della Coppa Liguria vinta un paio di stagioni prima; ma l’impressione è che si sia continuato a lavorare alacremente. Per la cronaca queste le altre partite in programma nel turno: Acqua Minerale Di Calizzano Carcare Volare Arenzano, Albenga-Gabbiano Andora, Grafiche Amadeo San Remo-Tigullio Santab Margherita Ligure, Lunezia Volley-Admo Lavagna, Maurina Strescino Imperia-Virtus Sestri Ponente, Vgp Sestri Ponente.