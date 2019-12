Spezia Volley Autorev in trasferta a Crema

La Spezia - Spezia Volley Autorev al completo a meno di influenze imminenti, sabato 7 dicembre al PalaBertoni di Crema contro la Enercom (ore 20.30; coppia arbitrale tutta femminile con Erica Longoni e Federica Celotti) che ha un punto meno delle spezzine in Serie B2 / Girone C dove si gioca per l’ 8.a giornata...ma il co-allenatore Alfonso Pascucci ammonisce: "Attenzione che hanno avuto finora calendario più difficile di noi e in generale sono forti". Partenza delle bianconere prevista per le 15.30/16 da Santo Stefano Magra.



Nel frattempo si registra un nuovo rinforzo in casa bianconera, è il giovanissimo centrale Margherita Giani, proveniente dalla Nottolini Capannori-Lu. Di seguito per concludere le altre partite in programma nel turno.

Ceramsperetta Cusano Milanini – Delta Gorgonzola Mi, Civiemme Campagnola Re – Busa Foodlab Gossolengo Pc, Linea Saldatura Bedizzole Bs – Tomolpack Marudo Lo, Nure Piacenza –Volley Gussago Bs, Rubierese Rubiera re – Interclays Arbor Reggio Emilia e Stadium Mirandola Mo – Real Brescia.