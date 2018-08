Spezia Volley Autorev, ecco Martina Tesconi

La Spezia - Pressoché ultimata la campagna di rafforzamento dello Spezia Volley Autorev, per quanto un paio di ulteriori rinforzi potrebbero ancora arrivare, in vista del prossimo campionato di Serie C ligure femminile (bianconere candidate all’immediata risalita in B2 all’indomani della recente retrocessione?).

Principale rinforzo appare al momento quella Martina Tesconi, opposto che funziona egregiamente pure di banda, classe 1994 cresciuta nella Pallavolo Carrarese…prima di passare all’ Aghinolfi Massa nella D toscana e quindi in C in quel Discobolo Viareggio con cui, nel campionato scorso, è arrivata alle semifinali nei playoff per la salita in B.

Per il resto il club spezzino ha picchiato sodo per quanto riguarda il reparto centrale con l’acquisizione di due veterane quali Raffaella Buccelli e Chiara Leri; riminese del 1987 la prima, da tanto tempo trapiantata dalle nostre parti ove ha militato in D e C con l’allora Volley Team e in C e B2 col “conseguente” Lunezia, dell’ ‘81 la seconda che vanta tutta una trafila in zona; andando dal Cpo Fosdinovo al Viviquercioli massese e passando per il Lunigiana e altro ancora.

L’altro arrivo è quello della giovanissima Beatrice Franceschini, classe ‘98, palleggiatore che farà presumibilmente da valido rincalzo a capitan Battistini. Di scuola Futura Ceparana, “Bea” s’è fatta assai valere nella scorsa stagione pallavolistica nel Rainbow, in 1.a Divisione locale.

Ma non scordiamoci infine del ritorno, immancabilmente da libero, di Silvia Cecchinelli. In “rosa” nella scorsa annata in cui però è rimasta quasi inutilizzata, risolti ora certi suoi impegni, il “Nano” adesso dovrebbe rientrare in pista a pieno regime. Non dimentichiamo che trattasi di giocatore con alle spalle persino della B1 nei ranghi dell’allora Nuova Oma Valdimagra, successivamente alla Carrarese, infine appunto all’ Autorev Sp.

Per concludere, non dimentichiamo che il Centro Volley Spezia medesimo sta allestendo pure un’interessante seconda squadra, per partecipare alla Serie D. In arrivo ivi, in prestito dal Cpo, il trio Lazzerini-Lolli-Tamburini che darà manforte alla stessa Under 18.