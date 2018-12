Spezia Volley Autorev attende Sanremo

La Spezia - Spezia Volley Autorev al completo, salvo sorprese in extremis, oggi contro il Grafiche Amadeo Sanremo al Palamariotti spezzino. Si gioca alle ore 18; arbitri Luigi Peccia e Valerio Portaccio.

Morale a quanto pare buono, l’idea sembra che bisogna assolutamente vincere, anche per sfruttare il

fatto che la capolista Acli Santa Sabina gioca a Carcare in casa dell’ Acqua Minerale Di Calizzano terzo: uno scontro diretto che potrebbe favorire le bianconere. L’opposto Martina Poggi la più temuta fra le avversarie, squadra di centro classifica, da coach Marco Damiani.



Infine questi gli altri incontri in quella che in Serie C ligure maschile è la 10.a giornata…Albenga-Volare Arenzano, Lunezia Volley-Gabbiano Andora, Maurina Strescino Imperia-Admo Lavagna, Vgp Genova-Tigullio Santa Margherita, Virtus Sestri Ponente-Cffs Cogoleto e appunto Di Calizzano-S. Sabina Ge.