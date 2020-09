Spezia, Verde è ufficiale

Il fantasista arriva dall'Aek Atene, obbligo di riscatto in caso di salvezza.

La Spezia - Daniele Verde, classe 1996, è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio. Il fantasista arriva a titolo temporaneo, con diritto di opzione e obbligo di riscatto in caso di salvezza, dalla formazione greca dell'Aek Atene. Originario di Napoli, il nuovo numero 31 aquilotto è cresciuto nel settore giovanile della Roma ed è proprio con la formazione capitolina che ha potuto esordire tra i professionisti, totalizzando sette presenze e due assist nella Serie A 2014-2015. Nelle stagioni seguenti, Verde ha indossato le maglie di Frosinone, Pescara, Avellino e Verona, prima di provare una doppia avventura estera, nella stagione 2018-2019 in Spagna con la maglia del Real Valladolid e nello scorso campionato in Grecia, con la divisa dell'Aek Atene.