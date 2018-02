Spezia-Venezia, scontro salvezza in ottica play-off

Gallo e Inzaghi volano bassi, ma hanno medie punti da spareggi per la serie A. Superpippo: "Il Picco è un fortino con un tifo importante, ma noi siamo in salute e sappiamo fare grandi cose".

La Spezia - "L'obiettivo sono i 50 punti". Fabio Gallo e Filippo Inzaghi hanno lo stesso ghostwriter, ed è uno che sa che ci sono almeno quattro o cinque colleghi che hanno organici più forti dei loro in questo campionato. Pensano alla salvezza, eppure Spezia e Venezia domani pomeriggio al "Picco" si giocano un pezzo di play-off. E' pur vero che la classifica è corta, ma viaggiare attorno a quota 35 punti a questo punto è un segnale che si può davvero puntare a qualcosa di più.

I lagunari sono reuci da due vittorie consecutive. "La ruota è girata ma non culliamoci sugli allori, ci mancano 15 punti per la salvezza. Speriamo di fare un'altra grande gara alla Spezia, la squadra sta bene e i risultati ci danno serenità. Era mancato qualche punto, ma non era mai mancata la prestazione prima di queste due vittorie consecutive che ci danno morale. Continuiamo su questa squadra, sappiamo di essere in grado di fare grandi cose quando giochiamo come sappiamo", ha detto Inzaghi prima di salire sul pullman per la Liguria.



Un grande attaccanto che ha plasmato una grande difesa. Il Venezia ha subito solo 23 gol, meglio fanno solo il Palermo (21) e appunto lo Spezia (22). "Non è un discorso della sola difesa, è che siamo una squadra compatta, che lotta su ogni palla. Questo mi rende sicuro di andare avanti su questa squadra. Le squalifiche di Litteri e Bentivoglio? Le speranze che i ricorsi fossero accolti erano poche. Avremo modo di sostituirli".

Allo Spezia da giocatore segnò una doppietta da 19enne con la maglia del Leffe. Ma si giocava in Val Seriana, al "Picco" invece arrivò all'ultima d'andata di quel campionato di serie C1 1992/93. "E' un campo difficile, lo stadio dello Spezia è un fortino e hanno un tifo importante per la categoria. Conoscono bene Gallo, hanno preso Palladino e Mora che potrebbe giocare in serie A... sarà un altro ben test per noi".