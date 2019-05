Spezia Triathlon: un trionfo nei cuccioli dell'“Omino di Ferro”

La Spezia - Grande prova dello Spezia Triathlon Kids all’ “Omino di Ferro” di Livorno, seconda tappa del circuito interregionale centro di triathlon giovanile, svoltasi domenica 19 maggio a Livorno. Al cospetto degli squadroni di Lazio, Umbria e Toscana i kids accompagnati dal presidentissimo Pascotto, non solo non hanno sfigurato, ma hanno letteralmente dominato la categoria cuccioli, sia al femminile, con la vittoria assoluta della classe 2010 Luna Sabatelli, sia al maschile con uno strepitoso secondo posto assoluto di Leonardo Luciani.



Ottime anche le prestazioni in tutte le altre categorie, con il coriaceo Leonardo Maffei che entra nei primi dieci nella categoria esordienti, pur essendo appena un classe 2009 e le ottime prestazioni, soprattutto nella frazione bike, di Samuel Pascotto, Leonardo Iaria e Pietro Testore; ottimi risultati anche nella categoria ragazzi, dove brillano Leonardo Migliozzi, Gianluca Toracca e Thomas Uccellini.



Enorme soddisfazione per tutta la sezione kids dello Spezia Triathlon che, dopo aver avuto l’onore di accompagnare il tedoforo nella cerimonia di apertura degli Special Olympics, svoltasi venerdì scorso a La Spezia, si propone come una delle più importanti realtà giovanili, non solo del panorama spezzino, ma anche di quello nazionale.