Spezia-Trapani, gara da non sbagliare. E il "Picco" non può girare le spalle

La Spezia - E' già attiva la prevendita dei tagliandi per la sfida al Trapani, gara valida per il sesto turno della Serie B 2019/2020, in programma alle 15 di domenica 29 settembre sul terreno dello stadio 'Alberto Picco'. Per l'occasione il club aquilotto ha pensato ad un'offerta davvero speciale per tutti i giovani tifosi tra i 14 e i 30 anni, che potranno usufruire di un fortissimo ed imperdibile sconto sul prezzo dei tagliandi d'accesso per i settori Curva Ferrovia e Gradinata. Curva a 8 euro, distinti a 13 euro per loro.