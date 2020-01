Spezia Tarros vince ancora, ma i sorrisi si fermano al punteggio

La Spezia - Sul parquet di San Giovanni Valdarno arriva per la Tarros la quinta vittoria consecutiva in campionato. Una vittoria che vale ancora di più perchè, vista la situazione attuale della classifica, è stata ottenuta contro una diretta concorrente. Due punti, quindi, che valgono molto, per la classifica e per il morale.

Si fermano però qui le note positive di questa giornata di campionato per i bianconeri. La prestazione, infatti, è risultata sottotono rispetto alle ultime partite, anche se ai ragazzi di coach Padovan si deve dare merito, come sempre, di non aver mollato e di aver cercato sino alla sirena la vittoria. Una vittoria che è arrivata nei due minuti finali, quelli in cui in altre partite la Tarros i due punti li ha persi. Sicuramente anche questo è un segnale.



“Non abbiamo giocato come sappiamo fare – commenta il Presidente Danilo Caluri – soprattutto non abbiamo difeso bene. Senza dubbio questa gara non è stata tra le nostre migliori partite. Salvo il risultato, che era importante da portare a casa, e poco altro”.

Prestazione opaca ma non solo, sulla Tarros si abbatte infatti anche la tegola di un altro infortunio: dopo quello patito da Cimarelli la scorsa settimana, stavolta a dover abbandonare anticipatamente il parquet è stato Loni.



Lo spettro di una infermeria che torna a riempirsi come ad inizio stagione si aggira quindi in casa spezzina, anche se, proprio in virtù di quel periodo complicato, i bianconeri hanno imparato a serrare le fila e dare davvero tutto. Una dimostrazione di coesione e di maturità che saranno chiamati a ripetere.

“Purtroppo un'altra difficoltà da fronteggiare – commenta il coach Andrea Padovan – un infortunio la cui entità resta ovviamente da valutare, ma che ci dispiace molto. Loni viene già da un periodo complicato e si era da poco rimesso in forma”.

E sulla partita afferma: “Abbiamo ribaltato tutto nei due minuti finali, questo è stato il nostro merito, ma in tutti i minuti precedenti dovevamo fare di più. Abbiamo sbagliato troppo. Bene il risultato, meno il resto”.



Con questa, comunque, sono ben 5 le vittorie consecutive in campionato per i bianconeri, che proveranno a continuare la serie positiva anche domenica prossima quando al PalaSprint arriverà Montevarchi.