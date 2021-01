Spezia-Samp, i 24 convocati di mister Italiano

La Spezia - Domani alle 20.45 lo Spezia ospita al Picco la Sampdoria nel match che chiude il 17mo turno della Serie A. Per l'occasione mister Italiano deve rinunciare allo squalificato Ismajli, ma ritrova in gruppo Estevez, Chabot, Verde e Galabinov. Resta invece a lavorare a Follo il neoacquisto Riccardo Saponara, alle prese con un programma intensivo di riatletizzazione in vista dei prossimi impegni di campionato.



Ecco la lista dei 24 convocati aquilotti:



PORTIERI: 12.KRAPIKAS, 77.RAFAEL, 94.PROVEDEL



DIFENSORI: 3.RAMOS, 5.MARCHIZZA, 19.TERZI, 21.FERRER, 22.CHABOT, 28.ERLIC, 39.DELL'ORCO, 69.VIGNALI.



CENTROCAMPISTI: 10.AGOUME, 24.ESTEVEZ, 25.MAGGIORE, 26.POBEGA, 27.DEIOLA, 88.LEO SENA



ATTACCANTI: 9.GALABINOV, 11.GYASI, 17.FARIAS, 18.NZOLA, 31.VERDE, 80.AGUDELO, 91.PICCOLI