La Spezia - La supersfida di sabato prossimo fra Spezia e Perugia deciderà una buona fetta del destino de prossimi playoff dopo l'amarissima sconfitta di Cosenza. Si gioca al "Picco" che si spera, almeno in questa occasione, risponda come dovrebbe ad una partita che vale tanto in termini di classifica e di, eventuale, post-season. I biglietti saranno in vendita fino alle 19 di venerdì 26 aprile con prezzi scontati per tutte le donne aquilotte. Per saperne di più www.acspezia.com.