Spezia-Palermo, la società abbassa la Ferrovia a 8 euro

La Spezia - Doppie sedute per Spezia e Palermo nella giornata odierna, rispettivamente nei quartier generali di Follo e Boccadifalco. Questo pomeriggio, a partire dalle 16, sarà attiva la prevendita dei tagliandi per la sfida alla capolista, programmata per sabato 20 gennaio alle 18, sul terreno dello stadio 'Alberto Picco'. I tagliandi saranno disponibili sul circuito ETES, sul territorio nazionale nei punti di prevendita del circuito, presso lo Spezia Store di via del Torretto n.1, oltre che in modalità online (solo tariffa intera) e presso i botteghini dello stadio 'Picco' il giorno della partita a partire dalle ore 14:30. Proprio per la sfida alla capolista, i tagliandi per la Curva Ferrovia saranno disponibili a € 8, sia in prevendita che il giorno gara. Biglietti settore ospiti (Curva Piscina), acquistabili sino alle 19 di venerdì 19 gennaio. Da ricordare che l’utente residente nella regione di provenienza della squadra ospite non necessita di carta di fidelizzazione per l’acquisto del titolo di accesso in qualsiasi settore. Solo in caso di partite a rischio, l’Osservatorio potrà disporre la limitazione ai soli possessori di carte di fidelizzazione per l’acquisto del titolo. Inoltre, l’utente residente in regioni diverse da quella di provenienza della squadra ospite non necessita più della carta di fidelizzazione per accedere al settore ospiti. Solo in caso di partite a rischio l’Osservatorio potrà disporre la limitazione ai soli possessori di carte di fidelizzazione per l’acquisto dei titoli.