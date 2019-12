La Spezia - Cariche di polizia dentro lo stadio non se ne vedevano da anni allo stadio "Alberto Picco". L'ultimo Spezia-Livorno offrì purtroppo anche questo: disordini in Curva Piscina e poi un codazzo di denunce e Daspo per 23 tifosi ospiti e scambi di accuse epistolari tra tifoserie. Non stupisce che l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive inserisca dunque il match di sabato tra quelli connotati da alto profilo di rischio. Per i trasfertisti biglietti in vendita solo per i residenti in provincia di Livorno e per chi abbia la tessera del tifoso rilasciata dal club amaranto.