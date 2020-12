Spezia-Genoa sarà diretta da un ligure: l'imperiese Massa

La Spezia - Un arbitro ligure per un derby ligure. L'Aia ha reso infatti nota la designazione per la sfida tra Spezia e Genoa, in programma mercoledì sera allo stadio Picco: sarà l'imperiese Davide Massa, 39 anni bancario, a dirigere il traffico nella sfida salvezza, ultimo impegno prima della pausa per le festività di Natale. Sarà assistito per l'occasione dai collaboratori di linea Di Vuolo e Schirru, con Iv Uomo, Piccinini, Var a Di Paolo e AVar a Valeriani.



Arbitro effettivo dal gennaio 1997, appartiene alla sezione Aia della città dell'estremo pinente della Liguria. Laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Genova, svolge la professione di bancario. Dopo l'iter nelle categorie inferiori, viene promosso in Can C nell'estate del 2006. Esordio in serie A domenica 23 gennaio 2011 in Fiorentina-Lecce. Tre anni più tardi debutta in Europa League dirigendo due gare dei turni preliminari: il 17 luglio Elfsborg-Inter Baku (0-1) e il 31 luglio a Žilina (Slovacchia) lo 0-0 tra il Trencín e gli inglesi dell'Hull City. Nell'agosto 2017 è designato per la finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Lazio ma nel suo curriculum c'è anche l'esperienza da arbitro in Champions League.