La Spezia - Resi noti anticipi e posticipi delle prossime giornate della serie B. Alla 13 lo Spezia sarà in campo domenica 24 novembre in serale (ore 21) contro il Frosinone, mentre alla 14a giornata, ancora di sera, ma nell'anticipo del "Marulla" in visita al Cosenza di Piero Braglia. Alla 15a giornata c'è il derby contro il Livorno, in programma sabato 7 dicembre al "Picco" alle 15, mentre alla 16a l'impegno di Venezia vedrà gli aquilotti in campo ancora una volta di sabato alle 15.