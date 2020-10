Spezia-Fiorentina, in vendita i primi 500 biglietti da serie A

La Spezia - Lo Spezia Calcio è lieto di annunciare che dalle 12 di oggi sarà attiva la prevendita dei tagliandi per la sfida alla Fiorentina, gara valida per il 4° Turno della Serie A Tim 2020/2021, in programma alle 15:00 di domenica 18 ottobre sul terreno dello stadio Orogel 'Dino Manuzzi' di Cesena.



I biglietti del "Settore Distinti", in vendita secondo quanto sancito dal D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 con l'apertura degli impianti sportivi all'aperto ad un numero limitato di persone, saranno disponibili esclusivamente per i possessori di Eagle Card in corso di validità* e solo tramite modalità online (solo tariffa intera) sul circuito Vivaticket al costo di 25 euro (clicca qui per acquistare). Al termine dell’operazione di acquisto, verrà inviata una mail al proprio indirizzo di posta elettronica contenente il biglietto PDF e nella seconda pagina l’autocertificazione (in parte precompilata) da stampare e consegnare agli stewards in fase di accesso nell’impianto.



*A causa di problemi tecnici legati all'emergenza Covid-19 non sarà momentaneamente possibile emettere nuove Eagle Card, nè sostituire le tessere scadute.



INDICAZIONI DI SICUREZZA

Tutti gli spettatori dovranno osservare le prescrizioni indicate nell’Ordinanza Regionale, al fine di garantire a tutti i presenti di assistere alla partita in piena sicurezza. Si ricorda di rispettare il Regolamento d’Uso dell’Impianto ed in particolare, sarà obbligatorio utilizzare i dispositivi di protezione anche durante la partita, occupare esclusivamente il posto indicato sul biglietto, consegnare il modulo di autocertificazione agli stewards all’ingresso, rispettare il distanziamento previsto di almeno 1 metro tra una persona e l’altra, evitare gli assembramenti, non introdurre striscioni e bandiere, rispettare le indicazioni da parte del personale stewards, uscire dall'impianto esclusivamente dopo le indicazioni dello speaker e degli stewards.